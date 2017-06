Blitzeinschlag soll Waldbrände ausgelöst haben – 62 Tote

Beim schlimmsten Waldbrand in Portugal seit Jahrzehnten sind im Zentrum des Landes bis am Sonntagmorgen mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die portugiesische Regierung am Sonntag mit. Rund 60 Menschen wurden nach Angaben des Staatssekretärs im Innenministerium, Jorge Gomes, verletzt. Die Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Brande durch natürliche Ursachen entstanden. Am Samstagnachmittag habe sich über dem betroffenen Gebiet ein Gewitter entladen, ohne dass es dabei geregnet habe, sagte der Direktor der Kriminalpolizei, José Almeida Rodrigues, am Sonntag der Nachrichtenagentur Lusa. «Wir haben in Zusammenarbeit mit der Nationalgarde sogar den Baum gefunden, der von einem Blitz getroffen wurde.» In der Nacht auf Sonntag hatte sich Bürgermeister Alves noch davon überzeugt gezeigt, dass das Feuer gelegt wurde.

Die Brände wüten in der Gegend um die Kleinstadt Pedrógão Grande, etwa 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lissabon. (18. Juni 2017) Bild: Screenshot globalforestwatch.org

Es gebe einige Dörfer, die «von den Flammen völlig eingekesselt» seien, sagte der Bürgermeister von Pedrógão Grande, Valdemar Alves, der Zeitung «Público». Viele Opfer starben auf der Flucht vor dem Brand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Gomes sagte, es sei schwer zu sagen, ob die Menschen vor den Flammen flüchteten oder vom Feuer überrascht wurden. Drei weitere Opfer seien nach ersten Erkenntnissen in der Nähe eines Friedhofes an Rauchvergiftungen gestorben. Ausserdem würden mindestens zwei Personen vermisst.

Rund 20 Verletzte, darunter sechs Feuerwehrmänner, wurden in Spitäler gebracht. In einigen Gebieten fiel der Strom aus. Feuerwehrfahrzeuge wurden von den Flammen zerstört, mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen. In Portugal herrschten am Samstag Temperaturen von teilweise über 40 Grad Celsius.

Hilfe aus dem Ausland

Das Feuer wüte an zwei Fronten noch immer mit «grosser Wucht» und werde von fast 700 Feuerwehrmännern mit über 80 Einsatzfahrzeugen und zwei Flugzeugen bekämpft, sagte Gomes am Sonntag. Dennoch habe man nicht verhindern können, dass die Flammen in der Nacht auf den Nachbarkreis Figueiró dos Vinhos übergriffen. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten, hiess es. Laut der Nachrichtenagentur AP kamen die Löscharbeiten am Sonntag kaum voran.

Auf Bitte Portugals werden über die Nothilfekoordinierung der EU Löschflugzeuge organisiert. Frankreich habe sofort drei Maschinen zugesagt, die nun rasch entsandt würden. «Es wird alles getan werden, um den Behörden und den Menschen in Portugal in dieser Zeit der Not zu helfen», erklärte der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides am Sonntag. Zusätzlich helfe Spanien ebenfalls mit Flugzeugen.

Der Kreis Pedrógão Grande hat auf 128 Quadratkilometer Fläche lediglich rund 4000 Einwohner, die sich in erster Linie der Land-, aber auch der Textilwirtschaft widmen. Die nahezu unberührte Natur mit Lagunen und Stauseen zog in den vergangenen Jahren immer mehr Wanderer und Wassersportler an. (foa/sda)