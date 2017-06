Buckelwal springt fast in Fischerboot

«Das war wohl der verrückteste Moment meines Lebens», schreibt Paul Walnuts auf Facebook. Er war mit Freunden auf einem kleinen Fischerboot zwischen Staten Island und Brooklyn unterwegs, als plötzlich ein Buckelwal unmittelbar neben ihnen aus dem Wasser springt. Um Haaresbreite verfehlt er das knapp sechs Meter lange Boot.

Wale kommen wieder vermehrt nach New York Harbour, heisst es auf dem Portal «Thrillist». Ganz zu Gunsten der Anbieter von Walbeobachtungs-Touren, die es in New York erst seit einigen Jahren gibt.

(kaf)