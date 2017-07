Bus kollidiert in Russland mit zwei Lastwagen – 14 Tote

Bei einem schweren Busunglück in Russland sind in der Nacht zum Sonntag 14 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Der Unfall ereignete sich Behördenangaben zufolge kurz nach Mitternacht Ortszeit etwa 1000 Kilometer östlich von Moskau bei der Stadt Sainsk in der Teilrepublik Tatarstan.

Der Bus sei mit einem Schleppverbund aus zwei Lastwagen kollidiert, umgekippt und völlig ausgebrannt. Nur das Metallgerippe des Busses blieb erhalten, wie Fotos des russischen Zivilschutzes zeigten. Zwölf Verletzte mussten in Spitäler behandelt werden, wie örtliche Medien berichteten.

Der Busfahrer wurde im Spital unter Polizeischutz gestellt, um Racheakte von Hinterbliebenen zu verhindern. Ermittler nahmen die Chefin der Busfirma ebenso wie den Fahrer des Lastwagens fest. In der muslimisch geprägten Teilrepublik wurde wegen des Unglücks Trauer ausgerufen und der örtliche Feiertag Sabantui abgesagt.

Bei zwei weiteren Autounfällen im Süden Russlands in den Gebieten Stawropol und Krasnodar wurden acht Menschen getötet. In beiden Fällen seien die Fahrer zu schnell gefahren. (chk/sda)