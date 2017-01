Das schnelle Teeren einer Strasse begeistert Millionen

Bauarbeiter teeren in der roten Outbacklandschaft Australiens eine Strasse. Sie arbeiten effizient und schnell: Ein Lastwagen sprüht den flüssigen Teer auf, weitere Bauarbeiter arbeiten am Belag, eine Reihe an Walzen ermöglicht ein glattes Endprodukt.

Innerhalb von zwei Tagen haben die Australier 4,9 Kilometer neue Strasse gebaut. Einen Teil dieses Prozesses filmt die Gemeinde Moora mit einer Drohne aus der Luft und stellt es Mitte Dezember auf Facebook ein. Und löst damit eine Welle der Begeisterung aus.

Alles ging mit rechten Dingen zu

«Wir hatten eine Menge Klicks bis Weihnachten, vielleicht um die 5000 und da dachten wir schon, 'man, das ist eine Menge', aber um Neujahr ist es dann explodiert», sagte der Gemeindevorsitzende Alan Leeson dem lokalen Medium WA Today. Erst hätten sie deswegen gedacht, dass sie gehackt worden seien. «Aber wir haben alles kontrolliert», sagte Leeson. Alles sei mit rechten Dingen zugegangen.

Ganz offensichtlich fanden Menschen aus aller Welt den Vorgang so interessant, dass sie das Video nicht nur 14 Millionen Mal auf Facebook anklickten, sondern es auch über 365 000 Mal auf ihren eigenen Seiten teilten und über 5000 Kommentare dazu schrieben.

Dabei ging es nicht nur um das schöne und beruhigende Gefühl, das das Anschauen des Videos in einem auslöst, sondern auch um die Art und Weise, wie Strassen überall auf der Welt geteert werden.

Manche internationale Kommentatoren beschwerten sich gar, warum der Vorgang bei ihnen zu Hause nicht ebenso schnell und effizient funktioniere. «So sollte das gemacht werden», schrieb beispielsweise der britische Internetnutzer Clive Parker.

«In England stellen wir erstmal Verkehrsleitkegel auf und schliessen eine Spur für ein paar Wochen und dann brauchen wir nochmal einen Monat, um den Belag für eine weitere Spur zu legen und dabei richten wir soviel Chaos an wie nur möglich.»

Strassen teeren – bei 40 Grad im Outback

Zudem schien das Thema den Menschen eine Plattform und auch Anerkennung zu geben, welche die anstrengende Arbeit im meist über 40 Grad heissen Outback Australiens ausüben. «Eine super Arbeit von unserer Strassencrew», schrieb die Gemeinde auf Facebook und etliche Strassenarbeiter meldeten sich ebenfalls zu Wort.

«Dies ist, was ich mein Leben lang gemacht habe», meldete sich beispielsweise Leonardo Chiefari zu Wort. «Ich bin derjenige, der den Asphalt ausbreitet.» Seit 1972 arbeite er schon im Strassenbau.

Viele weitere Strassen werden folgen

Strassen muss Australien übrigens nach wie vor eine Menge bauen. Denn aufgrund der Grösse des Landes – Deutschland würde fast 22 Mal in Australien hineinpassen, die Schweiz gar 186 Mal – gibt es noch immer zahlreiche unerschlossene Regionen.

Vor allem im Outback sind die Distanzen zwischen den einzelnen Orten gross. Auch in Westaustralien, wo Moora mit seinen etwas über 2500 Einwohnern liegt, sind es nicht selten mehrere Hundert Kilometer bis zur nächsten Siedlung. (Berner Zeitung)