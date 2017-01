Defekter Lastwagen blockiert Gotthard-Tunnel

Eine LKW-Panne hat am Montagmorgen für die kurzzeitige Sperrung des Gotthard-Strassentunnels gesorgt. Laut Angaben der Polizei in Airolo TI soll das Problem jedoch bis voraussichtlich 12.30 Uhr behoben sein.

Nach einer kurzzeitigen Sperrung in beiden Richtungen sei die Fahrspur nach Norden als erstes wieder für den Verkehr freigegeben worden, teilte ein Sprecher der Urner Kantonspolizei auf Anfrage mit.

Kein Stau bei Airolo

In dieser Fahrtrichtung habe es bei Airolo deshalb auch keinen Stau gegeben, so ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage. Einige Fahrzeuge seien lediglich an der entsprechenden Dosierstelle vor dem Tunnelportal angehalten worden.

Am Nordportal mussten Reisende dagegen warten. Der Verkehr staute sich laut der Urner Kantonspolizei auf der Länge von einem Kilometer. (ij)