Deutsches Flugzeug nach Bombenalarm in Kuwait notgelandet

Eine Passagiermaschine der Lufthansatochter Eurowings ist auf ihrem Flug von Oman nach Köln wegen einer Bombendrohung in Kuwait zwischengelandet. Der Pilot von Flug EW 117 mit 299 Passagieren an Bord habe am Sonntagmorgen die Notlandung in Kuwait-Stadt erbeten, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna mit.

Nach der Landung wurden die Passagiere in Sicherheit gebracht, Experten konnten nach Angaben der Behörden aber keinen Sprengsatz finden. Eurowings selbst gab in einer Erklärung die Zahl der Passagiere mit 286 an.

Der Flug von Salalah im Süden des Omans nach Köln sei ein Charterflug für den Reiseveranstalter FTI, der von der Gesellschaft SunExpress im Auftrag von Eurowings geflogen werde, teilte Eurowings weiter mit. Für die Strecke Salalah-Köln setzt Eurowings einen Airbus A330-203 ein. (kko/sda)