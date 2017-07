Drei Tonnen Schleimaale führen zu Karambolage

Aalplaning in Oregon: Eine glitschige Ladung Schleimaale hat einen Highway im US-Westküstenstaat zeitweise unbefahrbar gemacht. Nachdem ein Frachtcontainer mit den zappeligen Tieren von einem Lastwagen gestürzt waren, krachten vier Autos auf der schmierigen Strasse ineinander, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Lastwagen war mit mehr als drei Tonnen Schleimaalen beladen. Glücklicherweise sei bei dem Auffahrunfall aber niemand ernstlich verletzt worden, hiess es.

Die Bilder vom Unfallort erinnern an einen Horrorfilm. Einer der Unfallwagen war mit einer glibberigen Masse überzogen. Feuerwehrleute spritzten mit grossen Wasserschläuchen die bis zu 60 Zentimeter langen wurmförmigen Tiere von der Strasse. In Stress-Situationen gäben Schleimaale ein zähes Sekret ab, erklärte die Polizei.

Schleimaale werden entlang der Küste von Oregon gefangen. Von dort aus geht ein Grossteil der Fracht nach Südkorea, wo die Tiere als Delikatesse verspeist werden.

HWY 101 mp 131 just got slimed. Fortunately no injuries. pic.twitter.com/jyBoZovzaz