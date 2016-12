E-Zigarette explodiert in Hosentasche

Das West Yorkishire Fire Rescue Deparment in Leeds hat kürzlich die Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese zeigen, wie in der Hosentasche eines Passanten die Batterie einer E-Zigarette explodiert.

Nach einem Bericht der Feuerwehr wurde die Explosion durch einen Kurzschluss der Batterie verursacht. Diese habe der Passant lose in seiner Hosentasche herum getragen. Dabei sei sie mit einem anderen metallischen Gegenstand in Berührung gekommen, was zur Explosion geführt habe. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.