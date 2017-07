Edelweiss-Maschine bricht Flug nach 24 Minuten ab

Ein A320 der Edelweiss musste am Sonntagmorgen ihren Flug an den türkischen Badeort Antalya abbrechen. Der Flug startete um 6.45 Uhr und landete nach nur 24 Minuten wieder in Zürich. Das hat ein Sprecher des Flughafens gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet bestätigte.

Grund für die Umkehr sei eine Fehleranzeige im System der Schubumkehr (Thrust Reverser) gewesen, wie Pressesprecher Andreas Meier auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet erklärt. Die Crew habe sich antschlossen nach Zürich zurückzukehren, um am Boden genauere Abklärungen vorzunehmen.

172 Menschen an Bord

Das Problem sei in der Zwischenzeit lokalisiert und behoben worden. «Das Flugzeug ist mittlerweile wieder nach Antalya unterwegs», so Meier. Die Maschine startete um 8.55 Uhr in Zürich. Für die 166 Passagiere und die 6 Besatzungsmitglieder habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, hält Meier fest.

Einem Augenbericht zufolge wurde der Flieger nach der Landung von zwei Feuerwehrautos eskortiert. Dazu Meier: «Beim Setting am Flughafen Zürich handelt es sich daher um eine vorsorgliche Massnahme.» Die Crew habe gemäss «Vorschriften und unseren Abläufen» gehandelt.

(mch)