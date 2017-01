Fünf Tote nach Schüssen auf Flughafen in Florida

Ein Bewaffneter hat am internationalen Flughafen der US-Grossstadt Fort Lauderdale in Florida am Freitag mindestens fünf Personen erschossen, mehrere Menschen sind verletzt. Es gebe mehrere Tote und ein Verdächtiger sei in Gewahrsam, teilte das zuständige Sheriffs-Büro in Broward County auf Twitter mit.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. Januar 2017

Bürgermeisterin Barbara Sharief sagte, ein einzelner Schütze sei für die Tat verantwortlich gewesen. Die Ermittlungen liefen aber noch, das Motiv des Schützen sei noch unklar.

Menschen standen auf dem Rollfeld

Regionale Fernsehsender berichteten, dass mindestens sechs Menschen Schussverletzungen erlitten hätten. Der Schütze sei in Gewahrsam genommen worden, hiess es. Aufnahmen von Fernsehhubschraubern zeigten Hunderte Menschen, die am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) auf dem Rollfeld standen.

Der frühere US-Regierungssprecher Ari Fleischer twitterte, dass er am Flughafen gewesen sei, als Schüsse abgegeben worden seien. Alle seien daraufhin weggerannt.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

(fal)