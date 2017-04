«Gefangene werden immer jünger und gewalttätiger»

In einem Gefängnis in Fleury-Mérogis, knapp 30 Kilometer südlich von Paris, ist es am Montag zu einem Aufstand gekommen – allerdings nicht von Häftlingen, sondern von Wärtern. Rund 350 Wachleute setzten Autoreifen in Brand und blockierten den einzigen Zufahrtsweg. Das Personal protestierte damit gegen die jüngsten Aggressionen von Häftlingen und gegen ihre Arbeitsbedingungen im massiv überbelegten Gefängnis.

Mise à feu imminente de la première barricade à la maison d'arrêt de #Fleurymerogis pic.twitter.com/eRWyAnKlAk — Henri Seckel (@hseckel) 10. April 2017

Überbelegung und Personalmangel

Fleury-Mérogis ist das grösste Gefängnis Europas. Mit über 4200 Insassen sind derzeit fast doppelt so viele Häftlinge dort untergebracht wie geplant. Demgegenüber sind auf Personalseite laut Angaben der Gewerkschaften fast 150 Stellen nicht besetzt.

In Fleury-Mérogis flammen immer wieder Konflikte auf: Erst letzten Donnerstag waren sechs Wachleute während einer Auseinandersetzung verletzt worden. «Die Gefangenen werden immer jünger und gewalttätiger», sagt ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP. Aber auch die Gefangenen haben in der Vergangenheit auf angeblich mangelhafte Bedingungen ihrer Haft hingewiesen.

Für heute ist laut «Le Monde» ein Treffen zwischen der Justizbehörde und der Gefängnisverwaltung geplant. (nag)