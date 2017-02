Hai-Dokumentarfilmer tot im Meer gefunden

Ein kanadischer Dokumentarfilmer ist offenbar beim Dreh eines Hai-Films vor der Küste Floridas tödlich verunglückt. Die Leiche des seit Dienstag vermissten Rob Stewart sei «offenbar» gefunden worden, sagte eine Sprecherin der US-Küstenwache am Freitag.

Der 37-Jährige sei in 65 Metern Tiefe und etwa 90 Meter von dem Ort, an dem er zuletzt gesehen worden war, geborgen worden, sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Ein Rechtsmediziner muss den Toten noch formal identifizieren. Kurz vor dem Fund der Leiche hatte die US-Küstenwache die Suche nach Stewart eingestellt. Seit Mittwochmorgen hatten Schiffe und Helikopter ein rund 8800 Quadratkilometer grosses Gebiet durchkämmt.

Sein Film «Sharkwater» hat 31 internationale Preise gewonnen.

Todesursache ist noch unklar

Stewart war am Dienstagnachmittag in Begleitung von drei Mitarbeitern, als er für den Dreh eines Dokumentarfilms über Haie und das Ökosystem im Meer einen Tauchgang im Korallenriff Alligator Reef unternahm. Dieses liegt rund sieben Kilometer vor Islamorada, das zu den Florida Keys im Südosten der USA gehört.

Die Umstände von Stewarts Verschwinden sind noch unklar. Offenbar war er an die Wasseroberfläche zurückgekehrt und wollte gerade an Bord seines Boots gehen, als er wieder ins Wasser fiel. Die anderen drei Taucher konnten ihm nicht helfen, schafften es aber problemlos auf das Boot.

Stewart, Filmemacher, Biologe und Hai-Liebhaber drehte die Fortsetzung seines Dokumentarfilms «Sharkwater» von 2006, der in Kanada mehrere Preise holte. Fans trauern nun auf den Sozialen Medien um Stewart: «Die Haie haben ihren grössten Champion verloren.»

The World always seems a little bit darker when we lose beautiful souls like filmmaker #RobStewart, sharks have lost their biggest champion.

Auch Hollywood-Schauspieler Adrian Grenier trauert um Rob Stewart. «Heute verabschieden wir uns von einer freundlichen und sanften Seele, die unermüdlich für Gerechtigkeit unter dem Meer gearbeitet hat.»

Today we said goodbye to #RobStewart, a kind and gentle soul who worked tirelessly for justice under the sea. #RIP

«Ein grosser Verlust für den Planeten», schreibt diese Twitter-Userin unter ein Foto von Rob Stewart, das ihn in seinem Element zeigt.

