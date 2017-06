«Hammond kroch aus eigener Kraft aus dem Wrack»

Ein Video auf Youtube zeigt den Moment, als der ehemalige «Top Gear»-Star Richard Hammond beim Bergrennen Hemberg im Kanton St. Gallen verunfallt. Bernerzeitung.ch/Newsnet hat mit dem Macher des Videos gesprochen, dem 16-jährigen David.

«Ich dachte zuerst, der fahre noch weiter – dass da gar nichts passiert sei. Und ich wollte natürlich das nächste Auto sehen. Deswegen habe ich ja die Kamera wieder zurückgeschwenkt», erklärt David. Doch dann rannte eine Person vor ihm auf die Anhöhe, um den verunfallten Rennboliden zu sehen. «Da dachte ich: Ich gehe mal schauen, man weiss ja nie.»

«Beim brennenden Auto gab es einen Knall»

Der verunfallte Elektro-Sportwagen habe bereits Feuer gefangen, als Hammond noch immer im Auto war. «Jemand half ihm schon ein bisschen, aber er kroch aus eigener Kraft aus dem Wrack», so David. Dann sei Hammond aufgestützt auf der anderen Person davongehumpelt. «Beim brennenden Auto gab es wenig später wegen der Batterie einen Knall.»

Zuerst hätten Zuschauer Hammond betreut, aber Helfer und Rettungskräfte seien schnell zur Stelle gewesen. «James May, der in einem Honda NSX auf Hammond folgte, fuhrt mit seinem Rennboliden an den Strassenrand, um zu sehen, was mit Hammond los ist. Aber er musste dann für die Einsatzkräfte Platz machen und fuhr weiter.» Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.

Fraktur am Knie

Die Rega konnte schliesslich ganz in der Nähe landen und transportierte Hammond ins Spital. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich der TV-Star eine Fraktur am Knie zugezogen.

