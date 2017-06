Hitzewelle ade – bald kommt der Starkregen

Die Wetter-Voraussage kündigt in den nächsten Tagen das Ende der Hitzewelle an: Es wird nass und deutlich kühler. Die Tiefstwerte auf der Alpennordseite betragen ab Donnerstag 16 bis 19 Grad.

Ab Mittwoch bis Donnerstag werden kräftige Gewitter, Hagelschlag und starke Windböen erwartet, wie «SRF Meteo» schreibt. Es sei vielerorts mit 30 bis 60 Millimeter Niederschlag zu rechnen.

Unwetter-Warnungen aktiv

In manchen Teilen der Schweiz wurde der Boden heute bereits stark getränkt. Auch Blitze zeigten sich am Himmel, wie ein Leservideo vom Thunersee zeigt. Auf der Wetterkarte von SRF Meteo sind unter anderem Unwetter-Warnungen für die Regionen Glarus, Entlebuch LU und Haslital BE aktiv.

Vor allem im Tessin ist die Wetterlage derzeit extrem. Bereits am Sonntag wurde die Hitzewelle mit unwetterartigen Gewittern beendet. Von Dienstag bis Donnerstag muss mit 90 bis lokal 180 Millimetern Niederschlag gerechnet werden. Auch besteht laut SRF die Gefahr von hochgehenden Bächen – besonders die Maggia könnte stark ansteigen – sowie Überschwemmungen und Erdrutschen.

(kaf)