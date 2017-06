Hochrangiger US-Republikaner auf Sportplatz angeschossen

Bei einer Schiesserei auf einem Baseball-Übungsplatz in Alexandria in der Nähe von Washington sind der republikanische Abgeordnete Steve Scalise und zwei Polizisten verletzt worden, wie mehrere US-Medien berichten. Der mutmassliche Schütze sei verhaftet worden und «keine Gefahr mehr», teilt die örtliche Polizei mit.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

Polizisten hätten auf den Verdächtigen geschossen und ihn ins Spital gebracht, berichtet «Fox News». Laut einem Abgeordneten, den der Sender zitiert, wurde der Schütze gar getötet.

Weiterer Parlamentarier getroffen?

Demnach wurde auch der republikanische Abgeordnete Roger Williams auf einer Bahre weggetragen. Es sei aber unklar, ob er von einer Kugel getroffen wurde.

Der republikanische Parlamentarier Mo Brooks sagte, es seien mindestens vier Menschen verletzt. Auch ein Mitarbeiter des US-Kongresses sei verletzt worden. «Fox News» spricht hingegen von mehreren verletzten Kongress-Mitarbeitern.

Hochrangiger Republikaner

Brooks sagte weiter, sein Parteikollege Scalise sei an der Hüfte verletzt worden und habe «seinen Körper geschleppt», um sich vor dem Schützen in Sicherheit zu bringen. Die Schüsse fielen laut dem Abgeordneten während eines Baseball-Trainings, bei dem sich Parlamentarier auf ein anstehendes Spiel vorbereiteten.

Scalise liege im Krankenhaus und sei in stabiler Verfassung, sagte ein Parlamentsassistent später. Der verletzte Republikaner ist als Geschäftsführer die Nummer drei in der Fraktionsführung der Partei. Der 51-Jährige sitzt seit 2008 als Vertreter Virginias im Repräsentantenhaus.

Für Benefizspiel trainiert

Die Kongressabgeordneten trainierten auf dem Spielfeld für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten, das für Donnerstag angesetzt war. Dieses Spiel hat eine mehr als 100-jährige Tradition.

Der Abgeordnete Brooks sagte dem Sender CNN, ein Mann mit einem Gewehr habe das Feuer eröffnet. Der Täter habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt. Insgesamt hätten sich rund 25 Mitglieder von Repräsentantenhaus und Senat auf dem Sportplatz aufgehalten.

Die Sender MSNBC und CNN berichteten, ein Mann in Sportkleidung habe zunächst mit den Politikern auf dem Spielfeld gesprochen und dann das Feuer eröffnet.

US-Präsident Donald Trump schreibt auf Twitter, seine Gedanken und Gebete seien mit Scalise, einem «wahren Freund und Patrioten».

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Juni 2017

Auch Vize-Präsident Mike Pence drückt sein Mitgefühl über Twitter aus. Seine Frau und er würden für Steve Scalise und die anderen Verletzten beten und wünschen ihnen eine rasche Genesung.

Karen & I are praying for @SteveScalise, the Capitol Police, & all hurt for a speedy recovery. Our hearts are with them & their loved ones. — Vice President Pence (@VP) 14. Juni 2017

Der 51-jährige Scalise ist «Majority whip» im Abgeordnetenhaus, das ist eine Art «Einpeitscher». Seine Aufgabe ist es, für die Einhaltung der Fraktionsdisziplin zu sorgen. (rub/kaf/AFP/AP/SDA)