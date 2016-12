«Keine Anzeichen für Überlebende»

Ein russisches Militärflugzeug mit einem berühmten Armeechor an Bord ist am Sonntag im Schwarzen Meer verunglückt. «Es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendeiner der 92 Insassen das Unglück überlebt hat», meldete das russische Verteidigungsministerium. Die Suchmannschaften zogen mehrere Leichen aus dem Wasser und suchten mit Schiffen, Helikoptern und Drohnen nach weiteren, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Im Flugzeug befanden sich Mitglieder des Alexandrow-Ensembles, die zu einem Truppenbesuch nach Syrien unterwegs waren.

Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 sollte von Sotschi aus zur russischen Luftwaffenbasis in der syrischen Küstenprovinz Latakia fliegen. Bereits zwei Minuten nach dem Start riss aber der Kontakt zu dem Flugzeug ab. An Bord waren nach Ministeriumsangaben acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, darunter der Leiter des Chors, Waleri Chalilow. Auch die russische Ärztin Jelisaweta Glinka war in dem Flugzeug. Sie ist bekannt für ihre wohltätige Arbeit und wollte laut ihrer Stiftung Medikamente in ein Krankenhaus in Syrien bringen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax reisten auch neun Fernsehjournalisten mit.

Staatstrauer in Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für Montag einen landesweiten Tag der Trauer um die Opfer des Flugzeugabsturzes angeordnet. Er sprach am Sonntag den Familien und Freunden der Toten sein Beileid aus, wie der Kreml mitteilte. «Es wird eine genaue Untersuchung der Ursachen der Katastrophe geben, und es wird alles getan, um den Familien der Toten Unterstützung zu gewähren», sagte der Präsident nach Angaben der Agentur Tass. Putin ordnete die Einsetzung einer Untersuchungskommission an.

Die Trümmer der Maschine seien 1,5 Kilometer vor der Küste im Meer gefunden worden, teilte das Ministerium mit. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein ranghoher Parlamentsabgeordneter schloss einen terroristischen Hintergrund aus. Die Ursache könnte möglicherweise eine technische Panne oder ein Fehler der Besatzung gewesen sein, sagte Viktor Oserow, der Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des russischen Föderationsrats. Terror komme allein deshalb schon nicht in Frage, weil die Maschine nur vom Militär genutzt worden sei.

An und für sich ein sicheres Flugzeug

Bei der Tupolew Tu-154 handelt es sich um ein dreimotoriges Verkehrsflugzeug aus Sowjet-Produktion. Nach heutigen Standards ist es zwar laut und braucht viel Treibstoff, es gilt aber als wendiges und zuverlässiges Arbeitspferd. Die verunglückte Maschine wurde 1983 gebaut und 2014 repariert.

Auch die Maschine, in der im April 2010 der polnische Präsident Lech Kaczynski und 95 weitere Menschen ums Leben kamen, war eine Tu-154. Untersuchungen machten einen Fehler des Piloten und schlechtes Wetter für das Unglück verantwortlich. Die polnischen Behörden leiteten aber eine weitere Untersuchung ein.

Das Flugzeug sollte den Chor von Sotschi zur russischen Armeebasis im syrisischen Latakia bringen. (Karte: Google maps)

Ausgezeichneter Soldatenchor

Das Alexandrow-Ensemble ist ein mehrfach ausgezeichneter Soldatenchor, der bereits 1928 gegründet wurde. Gründer war Alexander Alexandrow, der 1943 die Nationalhymne der Sowjetunion komponierte. Alexandrow starb 1946 in Berlin bei einer Auslandstournee mit seinem Chor.

Das ursprünglich aus einem Dutzend Soldaten bestehende Ensemble ist mit den Jahren grösser geworden. Zu dem Chor haben sich ein Orchester und und eine Tanzgruppe hinzugesellt. Es ist inzwischen das grösste Militär-Künstlerensemble Russlands. Zum Repertoire gehören überwiegend Kirchenlieder sowie traditionelle russische Volkslieder und -Tänze. Es handelt sich um Lieder russischer Komponisten, klassische Werke russischer und ausländischer Komponisten, aber auch um weltbekannte Meisterwerke der Popmusik.

