Mann brennt bei Jagd auf Bienen Garage nieder

Ein Mann im US-Staat Michigan hat versucht, ein Bienennest mit Feuerwerkskörpern zu entfernen und dabei seine Garage niedergebrannt. Wie MLive berichtete, sahen Einsatzteams, die am Montag zu dem Haus in Grand Blanc Township kamen, wie Feuerwerk von der brennenden Garage in die Höhe schoss. Niemand sei verletzt worden. Feuerwehrchef Bob Burdette sagte, der Hausbesitzer habe versucht, mit einer Rauchbombe ein Bienenvolk aus der Garage zu vertreiben.

