Mann sticht auf Flughafen auf Polizisten ein

Die Messerstecherei am Flughafen von Flint im US-Staat Michigan wird als Terrorattacke behandelt. Das teilte das FBI am Mittwoch mit, nachdem dort ein Polizist niedergestochen und schwer verletzt worden war. Der Beamte erlitt Stichwunden am Hals und war laut Polizei in stabilem Zustand. Die Staatsanwaltschaft machte einen Mann aus Kanada als Verdächtigen aus und erhob Anklage. Der Angreifer wurde im Flughafen von Flint gefasst und befand sich im Verhör. Augenzeugen zufolge rief der Angreifer während des Vorfalls «Allahu Akbar».

Der aus dem französischsprachigen Québec stammende Mann soll im Laufe der Attacke zudem etwas über in Syrien, Irak und Afghanistan getötete Menschen gerufen haben. Der zuständige FBI-Ermittler David Gelios sagte, derzeit gingen die Behörden davon aus, dass der mutmassliche Täter allein gehandelt habe. Doch die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen.

Legal in die USA gereist

Der Verdächtige werde auf rund 50 Jahre geschätzt, sagte Gelios. Er habe die USA legal am 16. Juni betreten und sei am Mittwochmorgen am Bishop Flughafen in Flint angekommen. Zunächst habe er sich eine gewisse Zeit in öffentlichen Bereichen des Airports aufgehalten, später sei er mit dem arabischen Ruf für «Gott ist gross» aus einem Badezimmer gerannt und habe den Polizisten mit einem Messer attackiert, dessen Klinge 20 Zentimeter lang war.

Das Weisse Haus erklärte, US-Präsident Donald Trump sei über den Zwischenfall informiert worden. Nach der Tat wurde der Flughafen geräumt und durchsucht. Es seien keine weiteren Bedrohungen festgestellt worden, erklärte Polizeichef Mike Shaw. Die Behörden in Flint verstärkten die Sicherheitsvorkehrungen rund um das einige Kilometer entfernte Rathaus. Bürgermeisterin Karen Weaver sagte, die Situation sei unter Kontrolle. Flint liegt etwa 80 Kilometer nordwestlich von Detroit. (mch/chk/AP)