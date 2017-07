Mehrstöckiges Wohnhaus bei Neapel eingestürzt

In der Nähe von Neapel ist ein fünfstöckiges Gebäude eingestürzt. Möglicherweise seien sechs oder sieben Personen unter den Trümmern begraben, sagten Feuerwehrleute dem Fernsehsender Sky TG24 am Freitag. Sie prüften die Standfestigkeit angrenzender Gebäude. Bilder zeigten eine eingestürzte Fassade, hinter der das Innere einiger Wohnungen zu sehen war. Kurz vor dem Einsturz sei ein Zug auf den nahen Gleisen an dem Gebäude in der Stadt Torre Annunziata vorbeigefahren, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Ansa.

(7lug-8:15) #TorreAnnunziata(NA), 30 #vigilidelfuoco scavano fra le macerie della palazzina. Da indicazioni, potrebbero essere 8 i dispersi pic.twitter.com/dwn6xNIez8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7. Juli 2017

Gemäss der italienischen Zeitung «Corriere del Mezzogiorno» ist das Gebäude heute Morgen um 6:30 eingestürzt. Offenbar wohnten etwa 70 Personen in dem Haus, davon einige Familien.

