Messerattacke auf Touristen in Hurghada

Ein Angreifer hat in einem ägyptischen Badeort Touristen mit dem Messer attackiert und dabei mindestens sechs Menschen verletzt. Unter den Opfern im Badeort Hurghada am Roten Meer seien auch Ausländer, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Der Angreifer sei festgenommen worden und werde verhört.

