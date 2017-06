Mutter lässt Kleinkinder 15 Stunden im Auto

Im US-Bundesstaat Texas sind zwei kleine Mädchen gestorben, nachdem ihre Mutter sie 15 Stunden allein im Auto gelassen haben soll. Die 19-Jährige wurde festgenommen und wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt, wie die Polizei von Kerr County mitteilte.

«Das ist bei weitem der grausamste Fall von Kindeswohlgefährdung, den ich in 37 Jahren Polizeidienst gesehen habe», erklärte Sheriff Rusty Hierholzer. Die Frau liess ihre ein- und zweijährigen Töchter demnach am vergangenen Mittwoch über Nacht im Auto, während sie selbst bei Freunden war.

