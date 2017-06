Nackte Kunst auf dem Times Square

Über hundert New Yorker haben auf dem Times Square ihre Haut für Werbebotschaften in eigener Sache hergegeben. Beglotzt von Touristen liessen sie sich Rahmen der Aktion Body Notes (Körpernotizen) Sprüche wie «My Body Is My Art» (Mein Körper ist meine Kunst) oder «We're All Just Stardust» (Wir sind alle nur Sternenstaub) auf den nackten Leib pinseln. Im Hintergrund standen schwer bewaffnete Polizisten, die den Platz bewachten.

Die Aktion vom Freitag (Ortszeit) geht auf den 44-jährigen Andy Golub zurück, der auch für den New Yorker Bodypainting Day verantwortlich ist. «Für alle ist Nacktheit so eine grosse Sache, aber in Wirklichkeit ist es nur wer wir sind.» Er wolle, dass sich die Leute mit ihren Worten und ihrem Körper artikulieren sowie die Botschaft von «Body Positivity», der Akzeptanz des eigenen Körpers, verbreiten, sagte der Künstler zur New York Daily News. (sep/dapd)