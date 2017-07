Polizei geht von 18 Toten nach Busunfall in Bayern aus

Nach dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Bayern gehen die Ermittler offiziell vom Tod von 18 Menschen aus. Die vermissten 18 Businsassen «dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein», teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Bei den Businsassen handle es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen.

Zunächst war bei 18 der insgesamt 48 Businsassen nach dem Unfall unklar, wo sie sich befinden. Zu Beginn hatte die Polizei von 17 Vermissten gesprochen. «Wir können nicht ausschliessen, dass die 17 es nicht mehr aus dem Bus geschafft haben», sagte eine Polizeisprecherin am Montag an der Unfallstelle bei Münchberg im Landkreis Hof.

«Nur ein Fünkchen Hoffnung»

«Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben», sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag im Fernsehsender n-tv. Es gebe nur «ein Fünkchen Hoffnung», dass die vermissten 17 Businsassen sich noch ausserhalb des Fahrzeugs im Bereich der Unfallstelle befänden und etwa in Panik davon gelaufen seien.

31 Menschen seien nach dem Unfall zum Teil schwerverletzt geborgen worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, schwebten mehrere in Lebensgefahr. Zur genauen Zahl der lebensgefährlich Verletzten konnte sie keine Angaben machen. Mehrere Verletzte seien mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden.

Schwerer Unfall auf A9: Bus brennt komplett aus – 17 Menschen vermisst https://t.co/AboJKKk0cg via @welt — Thorsten Kollmeier (@Tkollmeier) July 3, 2017

Die Polizei versuchte am Unfallort den Verbleib der 17 anderen Insassen zu klären. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Der ausgebrannte Bus ist der Polizeisprecherin zufolge nur noch ein Gerippe. Experten der Polizei begannen demnach in dem Unfallfahrzeug ihre Arbeiten.

#BuBraMüb Reisebus auf Sattelzug aufgefahren, gerät in Brand. Bus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzt. 31 Fahrgäste z. T. schwerverl. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Der Reisebus war Montagmorgen im Stau auf einen vor ihm fahrenden LKW aufgefahren und danach in Flammen aufgegangen. Der Polizeisprecherin zufolge befanden sich 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer in dem Bus.

Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die A9 wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus.

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

(oli/AFP)