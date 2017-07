Pädophilen-Portal mit 90'000 Usern gesprengt

Ermittler haben eine Darknetplattform zum Austausch von Kinderpornografie mit fast 90'000 Mitgliedern auffliegen lassen. Der 39-jährige mutmassliche Betreiber aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg wurde bereits am 12. Juni festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Die Plattform namens «Elysium» hatte demnach mehr als 87'000 Mitglieder. (chi/AFP)