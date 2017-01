Sägerei in Küssnach SZ steht in Flammen

In einem Sägerei in Haltikon im Bezirk Küssnacht SZ ist am Montag nach dem Mittag ein Brand ausgebrochen. Im Einsatz stünden mehrere Feuerwehren, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage.

Wie der TCS mitteilte, musste wegen des Brandes die Kantonsstrasse zwischen Küssnacht SZ und Udligenswil LU gesperrt werden. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist unklar.

Bei der betroffenen Sägerei handelt es sich um die Schilliger Holz AG, die seit 1861 existiert. 1962 erlitt die Sägerei einen Totalbrand. (kat/sda)