Seine Mutter weiss immer, wie es ihm geht

Vor rund einem Jahr hat Jonathan Quinonez seinen Job gekündigt, um auf Reisen zu gehen. Seine Mutter war alles andere als begeistert von seiner Entscheidung – wovon sich der 28-jährige Belgier allerdings nicht beirren liess. Im Gegenteil: Er lancierte daraus eine Social-Media-Strategie, um seine Reise zu dokumentieren.

Quinonez startete am 1. April 2016 in Lateinamerika um seine Mutter zu ehren, die mexikanischer Herkunft ist. Seither ist Quinonez auf der ganzen Welt unterwegs. Wohlwissend, dass seine Mutter in Sorge um ihn ist, stellt er laufend abenteuerliche Fotos auf Instagram – nie jedoch ohne sein «Mum I'm fine» (Mama mir geht es gut) -Schild.

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 13. Mai 2016 um 7:27 Uhr

Die Aktion stiess auf Anklang – mittlerweile hat Quinonez rund 250'000 Follower. «Am Ende ihres Lebens drücken 91 Prozent der Menschen das gleiche Bedauern aus: Dass sie im Leben nicht ihrer Leidenschaft gefolgt sind», schreibt der Weltenbummler auf seiner Webseite.

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 11. Apr 2016 um 6:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 3. Apr 2016 um 11:16 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 23. Mai 2016 um 11:07 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 10. Jul 2016 um 9:44 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 31. Okt 2016 um 11:43 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JONATHAN KUBBEN QUIÑONEZ (@momimfine) am 6. Jun 2017 um 10:30 Uhr