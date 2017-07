Stuntman stirbt am Set von «The Walking Dead»

Nach einem Unfall am Set der Fernsehserie «The Walking Dead» ist ein Stuntman gestorben: John Bernecker. Der TV-Sender AMC hatte zuvor mitgeteilt, dass am Set ein Unfall passiert sei und die Dreharbeiten vorübergehend eingestellt worden seien.

Bernecker sei gestürzt und dann wenig später seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Gerichtsmediziner im US-Bundesstaat Georgia, wo der Unfall passiert war, am Freitag der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte damit entsprechende Berichte in US-Medien. Der Stuntman sei bereits am Mittwoch gestorben.

Medienberichten zufolge war Bernecker ein erfahrener Stuntman, der unter anderem schon bei der «Tribute von Panem»-Reihe mitgewirkt hatte. «The Walking Dead» läuft in den USA seit 2010 und erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Überlebender nach einer Zombie-Apokalypse. (woz/sda)