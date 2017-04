Super Pumas kämpfen im Tessin gegen die Flammen

Die anhaltende Trockenheit hat auch im Tessin Folgen: Oberhalb von Faido in der Leventina brennt seit Dienstagnachmittag ein Waldstück. Dies berichten übereinstimmend verschiedene Tessiner Onlinemedienportale. Demnach stehen auch drei Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee im Löscheinsatz.

Die Flammen weiten sich laut zitierten Einsatzkräften seit 15 Uhr aus. Bilder von Augenzeugen belegen, dass die Flammen und der Rauch kilometerweit zu sehen sind. Selbst im 40 Kilometer entfernten Kantonshauptort Bellinzona rieche es nach Rauch, sagte ein sda-Korrespondent. Die Kantonspolizei hat die Bewohner der umliegenden Ortschaften aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten, wie das Onlineportal tio.ch schreibt. Die Kantonsstrasse Osco-Faido ist zwischen Mairengo und Osco inzwischen in beiden Richtungen geschlossen, wie der TCS-Internetseite zu entnehmen ist.

Bis jetzt liegen noch keine Berichte über Verletzte vor. Die Polizei hat noch nicht offiziell informiert.

Gemäss tio.ch versucht die Feuerwehr, die Flammen mit verschiedenen Mitteln zu bekämpfen, doch der Wind erschwert ihre Arbeit. Andreas Asch von MeteoSchweiz sagte auf Anfrage der sda, dass die Windgeschwindigkeiten in der Region zwischen 20 und 40 km/h schwankten. Zum letzten Mal geregnet habe es in Faido am 2. April, sagte Asch. Mit 10 Litern pro Quadratmeter sei die Mengen damals aber gering gewesen. Starken Regen habe es zuletzt am 22. März gegeben. Für die nächsten Tage sei kein Niederschlag in Sicht. (thu/sda)