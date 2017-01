Tausendjähriger Baum in Kalifornien von Sturm entwurzelt

Durch ein Unwetter hat der kalifornische Calaveras-Park südöstlich von Sacramento sein Wahrzeichen verloren: Ein vermutlich mehr als tausend Jahre alter Baum wurde entwurzelt, als es am Wochenende stark stürmte.

«Wir haben heute einen alten Freund verloren», teilte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Parks, Jim Allday, am Sonntag über Facebook mit. Der als «Pioneer Cabin Tree» bekannte Baum war eine Touristenattraktion im Park.

Seit den 1880ern Jahren befand sich in dem Mammutbaum eine Öffnung, die gross genug für die Durchfahrt eines kleinen Autos war. Alldays Frau Joan berichtete, der grösstenteils abgestorbene Baum habe sich bereits seit einigen Jahren stark zur Seite geneigt.

Storm has toppled iconic tunnel tree at Calaveras Big Trees, @CBTAssociation reports. "After" photo by Jim Allday pic.twitter.com/XwdghE2nR3