Torero schneidet Stier Ohr ab und wird aufgespiesst

Der spanische Torero Ivan Fandiño ist bei einem Unglück in einer Stierkampfarena ums Leben gekommen. Der 36-Jährige erlag am Samstagabend nach Angaben aus Stierkampfkreisen im Spital von Aire-sur-l'Adour in Südwestfrankreich seinen schweren Verletzungen.

Fandiño hatte sich während eines Stierkampfes in seinem Cape verfangen und war ins Straucheln geraten. Daraufhin bohrte sich ein Horn des Stieres von hinten durch die Lunge des Toreros.

Kurz zuvor hatte Fandiño in der Arena noch triumphiert, als er einen anderen Stier besiegt und ihm ein Ohr abgeschnitten hatte. (oli/sda)