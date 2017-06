Trump platzt ungeladen in Hochzeitsparty

Damit hatte niemand gerechnet: Auf der Hochzeit von Kristen Piatkowski und Tucker Gladhill tauchte um 22.30 Uhr auf einmal der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika auf. Der hohe Besuch hatte sich nur dadurch angekündigt, dass Minuten zuvor Sicherheitsleute die Räumlichkeiten inspiziert hatten.

Die Hochzeit fand am Samstag im «Trump National Golf Club» in Bedminster Township im US-Bundesstaat New Jersey statt. Auch Donald Trump verbrachte dort sein Wochenende.

President Trump surprising a New Jersey wedding! pic.twitter.com/4x5X3sjGhk — The Columbia Bugle (@ColumbiaBugle) June 12, 2017

Laut einem Bericht von CNN hätten sich die Gäste zuerst zurückgehalten. Als aber die Braut mit dem Präsidenten für die Kameras posierte und keine Berührungsängste zeigte, kam richtig Stimmung auf. Die Gäste applaudierten und riefen begeistert: «USA! USA!».

Dem Bericht zufolge unterschrieb der Präsident zahlreiche Baseballcaps mit der Aufschrift «Make Amerika Great Again», um sie dann unter den Gästen zu verteilen.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI — Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017

Vom selben Golf-Club aus hatte Trump übrigens auch seinen Tweet gegen den von ihm gefeuerten FBI-Chef James Comey abgesetzt. Comey hatte in der Russland-Affäre ermittelt. Via Twitter bezichtigte Trump ihn am Wochenende der Feigheit.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017

