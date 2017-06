US-Zerstörer kollidiert mit Containerschiff

Vor der Küste Japans ist der US-Zerstörer «USS Fitzgerald» mit einem Containerschiff kollidiert. Wie japanische Medien am Samstag berichteten, werden sieben Besatzungsmitglieder des amerikanischen Kriegsschiffes vermisst.

Eine Person wurde nach Informationen des japanischen Fernsehsenders NHK verletzt. Der Zusammenstoss mit dem aus den Philippinen stammenden Containerschiff «ACX Crystal» ereignete sich den Berichten zufolge auf hoher See rund 100 Kilometer südwestlich des japanischen US-Militärstützpunktes Yokosuka. Keines der beiden Schiffe drohe zu sinken. Das Containerschiff von den Philippinen fuhr aus eigener Kraft nach Tokio weiter.

Technical specifications of the #ACXCrystal:



* 29,060 gross tons.

* Built in 2008.

* Deadweight of 39,565 tons.

* 222.6 meters long. pic.twitter.com/Ulh3vaBrkB