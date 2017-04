United wirft Passagier mit Gewalt aus Flugzeug

Mitarbeiter der Fluggesellschaft United Airlines haben einen Passagier gewaltsam aus einem überbuchten Flugzeug entfernen lassen. Wie in einem Video zu sehen ist, wurde der Mann vor dem Start in Chicago von drei Sicherheitsbeamten aus der Maschine gezerrt. Das Video wurde am Sonntagabend (Ortszeit) von einer anderen Passagierin aufgenommen und auf Facebook gepostet.

Das Video von Audra Bridges zeigt, wie die Sicherheitskräfte den schreienden Mann packen, ihn von einem Fensterplatz über die Armlehne hinwegzerren und an den Armen durch den Gang der Maschine schleifen. Andere Passagiere sind zu hören, wie sie sagen: «Was tun Sie? Nein, das ist falsch. Oh mein Gott. Sehen Sie, was Sie ihm zugefügt haben!» und «Haben seine Lippe verletzt».

United-Mitarbeiter brauchten Platz

Bridges zufolge wurde den Passagieren an Bord des Flugs von Chicago O'Hare nach Louisville in Kentucky mitgeteilt, dass vier Freiwillige gesucht würden, die sich bereit erklären sollten, die Maschine wieder zu verlassen. Zur Begründung hiess es, Mitarbeiter von United auf der Warteliste müssten am Montag für einen Flug in Louisville sein. Bis sie einen Platz hätten, werde die Maschine nicht starten, berichtete Bridges der Zeitung «Courier Journal». Die Fluggesellschaft habe Freiwilligen je 800 Dollar (755 Euro) und eine Hotel-Übernachtung angeboten, sagte sie.

Bridges' Ehemann Tyler sagte, der gewaltsam aus der Maschine entfernte Mann habe den Mitarbeitern der Fluggesellschaft gesagt, er sei Arzt und müsse am Montagmorgen Patienten behandeln.

Vorgehen regelkonform

United-Sprecher Charlie Hobart betonte in einem Interview der Nachrichtenagentur AP, die Fluggesellschaft habe sich an die Regeln gehalten. Mitarbeiter hätten vier Passagiere benannt, die das Flugzeug verlassen sollten. Drei von ihnen hätten der Aufforderung Folge geleistet. Als sich die vierte Person geweigert habe, sei die Polizei gerufen worden.

«Dieses Flugzeug musste abheben. Wir wollten unsere Kunden an ihr Ziel bringen, und als sich ein Herr geweigert hat, das Flugzeug zu verlassen, mussten wir die Polizei von Chicago rufen», sagte Hobart.

Mitarbeiter entschuldigte sich

Passagierin Bridges zufolge wurde den Fluggästen gesagt, dass ein Computer vier Personen ausgewählt habe, die die Maschine verlassen sollten. «Alle waren entsetzt und abgestossen» von dem Zwischenfall, sagte sie. Tyler Bridges erklärte, die Maschine habe mit dreistündiger Verspätung ohne den Mann abgehoben. Ein Mitarbeiter von United habe sich bei den Passagieren entschuldigt.

United hat sich inzwischen in einem Statement zum Vorfall geäussert. Darin schreibt die Airline, dass sie sich für den Vorfall entschuldige. Ausserdem fordert sie den aus dem Flugzeug gezerrten Mann auf, sich zu melden, «um die Situation zu klären».

Statement from @United Airlines CEO Oscar Munoz: “I apologize for having to re-accommodate these customers.”



That's one way of putting it. pic.twitter.com/Jq7VGoYv8Q — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 10. April 2017

Kein Einzelfall

Wegen überbuchter Flüge mussten im vergangenen Jahr 3765 Passagiere von United Airlines unfreiwillig auf ihren gebuchten Flug verzichten. Freiwillig folgten einer entsprechenden Aufforderung nach US-Regierungsangaben sogar fast 63 000 Fluggäste der Airline. Den Rekord hält demnach allerdings Delta Air Lines mit 130 000 Freiwilligen, die 2016 auf ihren Sitzplatz verzichteten. (AP)