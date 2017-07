Videos zeigen Tornado beim Wiener Flughafen

Auch in Österreich spielt das Wetter derzeit verrückt. In Wien ist in der Nähe des Flughafens ein Tornado in Erscheinung getreten. Das berichtet «Heute.at».

Eine massive Windsäule habe sich unterhalb der Wolkendecke aufgebaut. Und das nur wenige Kilometer östlich des internationalen Flughafens Wien-Schwechat. Um 16.20 Uhr habe der Wirbelsturm den Boden berührt, sagt ein Augenzeuge. (oli)