Vier Tote bei Schiesserei in San Francisco

Ein Mann hat auf einer Pool-Party in San Diego wahllos auf Menschen geschossen. Eine Besucherin ist tot, sechs Personen sind teilweise schwer verletzt. Mehr...

Für Donald Trump ist klar, dass die Lkw-Fahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin eine gezielte Terrorattacke war – und auch die Schiesserei in der Moschee in Zürich. Mehr...