Waldbrände bedrohen kroatische Grossstadt Split

Die Feuerwehr kämpft in Kroatien gegen schwere Waldbrände. Die Feuer haben am Montagabend Vororte der zweitgrössten kroatischen Stadt Split an der Adriaküste erreicht, wie örtliche Medien berichten. Ein Einkaufszentrum ist evakuiert worden. Mehrere Fahrzeuge sind ausgebrannt.

Dem Fernsehsender HRT zufolge ist auch die städtische Mülldeponie in Brand geraten. Über der Stadt liegt dicker schwarzer Rauch. Insgesamt wurden den zweiten Tag in Folge mehrere Dutzend Waldbrände in der Gegend um Split gezählt. Mehrere Häuser stehen bereits in Flammen. Rund 400 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Unterstützung erhalten sie von mehr als hundert Soldaten sowie Löschflugzeugen.

Auch in Montenegro ist die Lage angesichts von Waldbränden nach Behördenangaben kritisch.

Update folgt. (oli/sda)