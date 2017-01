Wegen brennendem Wohnmobil: Haus gerät in Vollbrand

Der Brand eines Wohnmobils hat in der Nacht auf Freitag in Härkingen im Kanton Solothurn einen Sachschaden von mehr als 100'000 Franken verursacht. Das Feuer griff in der Folge auf eine naheliegende, unbewohnte Liegenschaft über.

Beim Eintreffen von drei Feuerwehren aus der Region standen das Wohnmobil und der Dachstock der Liegenschaft bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ein technischer Defekt am Wohnmobil dürfte gemäss Kantonspolizei den Brand verursacht haben. Personen wurden nicht verletzt, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte. (mib/sda)