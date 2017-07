Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard

Auf der A2 in den Norden staut es sich zurzeit auf zehn Kilometern vor Göschenen. Doch ab Mittag muss mit stärkeren Verkehrsbehinderungen auf der Nord-Süd-Achse gerechnet werden. Denn dieses Wochenende beginnen nicht nur die Sommerferien in den Kantonen Zürich und Solothurn – auch wegen des Ferienbeginns im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands Nordrhein-Westfalen, in Luxemburg sowie Teilen Hollands werden zahlreiche Durchreisende erwartet.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 14, 2017

«Wegen der Ferienzeit sind auch unter der Woche Wartezeiten am Nadelöhr Gotthard-Tunnel möglich», prognostiziert der TCS. Bereits heute zwischen 10 und 19 Uhr muss daher mit bis zu 45 Minuten Wartezeit gerechnet werden. Ein noch stärkeres Verkehrsaufkommen wird jedoch insbesondere von heute Mittag bis Samstagabend um 18 Uhr erwartet. Auch in der Gegenrichtung kann es vor dem Südportal des Gotthards zu Rückreisestau kommen.

Der TCS rechnet zudem damit, dass es ebenfalls auf den üblichen Gotthard-Umfahrungen wie der San-Bernardino-Route A13 oder über den Gotthardpass zu Behinderungen kommen kann. Etwas Gutes bringt die Ferienstau-Prognose jedoch mit sich – wenn auch nur für diejenigen, die zu Hause bleiben: mehr Platz im öffentlichen Verkehr, leichtere Durchfahrt für Autofahrer während der Rushhour.

Umfahrungs-Tipps des TCS: Für Reisende ab Bern, Freiburg, Jura

Über den Grimsel- und Nufenenpass nach Airolo.

Autoverlad Lötschberg, anschliessend über den Simplonpass.

Durch oder über den Grossen St. Bernhard. Die Fahrt durch den Tunnel ist kostenpflichtig.

Für Reisende ab Basel, Zürich und Ostschweiz

A13 San-Bernardino-Route.

Bei Stau um den San Bernardino-Tunnel die Autobahn in Reichenau verlassen und weiter über den Lukmanierpass.

Auf der A13 San Bernardino-Route werden vor allem am Wochenende längere Staus erwartet, vor allem bei der Rückreise.

Für Reisende aus der Zentralschweiz, Basel und Zürich

Über den Gotthardpass.

A8 via Brünigpass, anschliessend über den Grimsel- und Nufenenpass.

Nach dem Brünig kann eine Alternativroute über den Susten und weiter via Gotthardpass (oder nach dem Susten via Oberalp- und Lukmanier) gewählt werden.

(sep)