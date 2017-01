Zehn Überlebende in Lawinen-Hotel entdeckt

Bisher sind zehn Überlebende in dem verschütteten Hotel Rigopiano geortet und zum Teil auch aus den Trümmern herausgezogen worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr, Luca Cari.

Die Retter stehen in Kontakt mit einer Frau und zwei Kindern, die sie unter den Trümmern entdeckt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Una donna e due bimbi sotto le macerie sono in contatto con i soccorritori #Rigopiano https://t.co/JU8nuHAiTF — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 20, 2017

Wenige Stunden zuvor war eine erste Gruppe von Überlebenden unter den Schneemassen des teils zerstörten und weggerissenen Hotels Rigopiano in den Abruzzen geortet worden. Acht Menschen wurden gerettet, darunter zwei Kinder. «Sie sind alle in gutem Zustand», sagte Marco Bini von der Guardia di Finanza zu Ansa.

Mit bewegenden Worten beschreibt ein Retter den Augenblick, in dem er die Mutter und ihr Kind lebend in den Trümmern findet. «Kaum hatten sie uns gesehen, waren sie überglücklich und konnten nicht sprechen. In ihren Augen konnte man sehen, dass sie überwältigt waren, uns zu sehen», sagt Bini. Die beiden hätten in einem Hohlraum in der Küchenzone ausgeharrt, womöglich ein Feuer gemacht und auch etwas zu essen gehabt. «Sie waren so glücklich und haben uns umarmt.»

Überlebende machten Feuer

Sie waren von den Rettungskräften auf dem Dachboden des Hotels entdeckt worden, hiess es. Die Überlebenden mussten rund 40 Stunden ausharren, bis Hilfe kam. Die Trümmer des Hotels hätten eine Glocke über den Verschütteten gebildet. Einige von ihnen konnten ein Feuer entfachen, um sich zu wärmen. Der Raum, in dem die Überlebenden gefunden wurden, sei gross gewesen, und es habe viel Atemluft gegeben, berichtete einer der Retter. Daher bestünde Hoffnung auf weitere Überlebende. Sie werden ins Spital der Adria-Stadt Pescara geflogen.

Ein Video zeigt, wie die Einsatzkräfte einen Jungen aus einem Loch im dicken Schnee ziehen, ein Feuerwehrmann tätschelt seinen Kopf, ein anderer lacht in die Kamera und klatscht vor Freude in die Hände. «Bravo!» Die gerettete Mutter des Jungen zeigt in das tiefe Loch und ruft mit einer Stimme voller Verzweiflung: Ihre Tochter stecke noch immer dort drinnen.

Die Frau und ihr achtjähriger Sohn gehörten zu den ersten Überlebenden, die Retter aus den Trümmern ziehen konnten. Ihre sechs Jahre alte Tochter habe das Unglück ebenfalls überlebt, sagte sie nach Angaben der Einsatzleiter. Retter machten sich unmittelbar danach auf die Suche nach dem Mädchen. Der Vater, Giampiero Parete, hatte den Lawinenabgang vom Mittwochnachmittag überlebt – er war just zu dem Zeitpunkt nach draussen gegangen.

Seit Mittwochabend wurden rund 30 Menschen vermisst, die sich in dem Hotel aufgehalten hatten. Zwei Leichen wurden geborgen und zwei weitere geortet, meldeten italienische Medien.

«Heldenhafte Retter»

Die Nachricht der Bergung von Überlebenden löste Hoffnung unter den Angehörigen der Vermissten aus. Sie warteten in einer Einrichtung in der Ortschaft Penne am Fuss des Gran Sasso auf Nachrichten von den Rettungsmannschaften.

Der italienische Zivilschutz hofft auf weitere Überlebende, wie Zivilschutz-Chefin Titti Postiglione betonte. Die italienische Gesundheitsministerin, Beatrice Lorenzin, dankte den «heldenhaften Rettern», die pausenlos am Unglücksort im Einsatz seien. Die italienische Regierung machte am Freitag 30 Millionen Euro an Erdbebenhilfe frei.

Am Mittwochabend hatte eine Lawine ein abgelegenes Luxus-Berghotel in Farindola auf 1200 Meter Höhe mit bis zu 30 Menschen unter sich begraben. Bislang wurden zwei Leichen geborgen. Ausgelöst wurde die Lawine durch eine Serie von Erdbeben, die die Abruzzen und benachbarte Regionen erschütterten.

Glück im Unglück

Einer der Überlebenden sei Giampaolo Parete, ein Koch, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Nur durch reines Glück wurde er nicht von der Lawine verschüttet.

Er habe etwas im Auto holen müssen. Dann kam die verheerende Lawine, die auch seine Frau und Kinder verschüttete. Viele Hotelgäste seien bereit zur Abreise gewesen, heisst es. Sie hätten in der Hotellobby gewartet, da es zu Verspätungen mit der Schneeräumung gekommen sei.

Parete reagierte und rief über Whatsapp verzweifelt seinen Chef, Quintino Marcello, an: «Hilf mir, eine Lawine ist niedergegangen und das Hotel ist nicht mehr hier. Es ist verschwunden. Begraben. Hilfe, hilfe, hilfe, hilfe!» Damit brachte er die Rettungsarbeit ins Rollen.

Menschliches Versagen

Brisant: Marcello habe sofort die Polizei und das Notfallkoordinationszentrum informiert, dort sei er aber abgeblitzt. Man habe ihm versichert, das Hotel habe vor zwei oder drei Stunden angerufen und gemeldet, alles sei in Ordnung. Daraufhin meldete er sich verzweifelt bei anderen Notfallnummern – er sei aber von niemandem ernstgenommen worden.

Der italienische Zivilschutz verteidigt sich gegen diesen Vorwurf. Dass man nicht sofort reagiert habe, habe mit der Serie von Erdbeben und dem starken Schneefall zu tun. Die Situation sei aussergewöhnlich und sehr schwierig, sagte Fabrizio Curcio. Zusätzlich fatal: Das Hotel sei nicht nur wegen des Schnees schwer zugänglich. Es dauere schon im Normalfall lange, bis man aus nahegelegenen Orten zum Hotel gelangt. Und das sind allesamt nur winzige Dörfer.

Noch viele Vermisste

Zu den Vermissten gehört auch eine 22-jährige Studentin, die nach Recherchen von «20 Minuten» in Rapperswil SG geboren wurde und mit ihrer Familie nach Italien gezogen ist.

Minustemperaturen und Lawinengefahr

«Mit jeder Stunde sinken die Hoffnungen, noch jemanden lebend zu finden», sagte der Bürgermeister des nahegelegenen Ortes Farindola , Ilario Lacchetta, laut Nachrichtenagentur Ansa. Es hätte aber schlimmer kommen können, meint er. «Das Juwel der Krone der Region», so nannte er das Hotel, sei am Wochenende um einiges stärker besucht.

Hotel #Rigopiano prima della slavina. Foto di @marcodandragora il lettore di Rainews era lì qualche giorno fa ? https://t.co/oKvJXZrkqX pic.twitter.com/P0wCrgyOrW — Rainews (@RaiNews) January 19, 2017

An ein Ereignis mit so viel Schnee könnten sich im Dorf nicht einmal die Senioren erinnern. Wenn man den Schneesturm und das Erdbeben zusammenzähle, dann würde klar, wie schwierig die Lage sei. «Zwei Tragödien, die man nicht hätte vorhersehen können», sagte Lachetta. Ein Lokalreporter berichtete weiterhin über die Situation, ein Teil der Region sei «praktisch offline». In gewissen Gegenden hätten Militärbarracken und Polizeistationen ihre Tore geöffnet für Menschen, die von Strom- und Heizungsausfällen betroffen seien.

Lawine oder Erdbeben?

Es ist indes nicht klar, warum die tödliche Lawine überhaupt niedergegangen ist. Dass Lawinen von Erdbeben ausgelöst würden, sei hinlänglich bekannt, sagte Lawinenforscher Jordy Hendrikx gegenüber der Wissenschaftsseite Livescience.

Allerdings würden Lawinen, die von Erdbeben ausgelöst werden, simultan oder innert weniger Minuten niedergehen. Hier sei das nicht der Fall. Zwischen Erdbeben und Lawinen sind womöglich bis zu zwei Stunden vergangen.

Es sei wahrscheinlich, dass der Grund für die Lawine alleine der heftige Schneefall in der Region war. Dass die beiden Ereignisse am selben Nachmittag passierten, sei vermutlich ein reiner Zufall.

Erdbeben seit August

Rund 135 Mann waren am Donnerstag bei Minustemperaturen beim Hotel im Einsatz. Die Lawinenwarnstufe stand bei vier von fünf. In den Abruzzen hatte es seit Tagen geschneit, der Schnee lag teils meterhoch.

Die gesamte Region wird seit August von Erdbeben erschüttert. In den vergangenen Tagen kam der Schnee hinzu, viele Menschen waren ohne Strom. Auf zahlreichen Strassen war kein Durchkommen. Zum Wochenende soll sich das Wetter wieder etwas bessern.

(kat/thu/sda)