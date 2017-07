Zug erfasst Vierjährige und schleppt sie mit

Ein vierjähriges Mädchen ist am frühen Freitagabend an der Haltestelle in Speicher AR von einem Zug der Appenzellerbahn erfasst und einen Meter mitgeschleift worden. Das Mädchen hatte viel Glück. Es erlitt lediglich eine leichte Schürfwunde am linken Unterarm.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mitteilte, war das Kind an der Haltestelle Vögelinsegg unvermittelt aus dem Wartehaus und geradewegs vor den einfahrenden Zug gesprungen. Der Zugführer hatte beim Anblick des Kindes sofort die Notbremse gezogen. (fal/sda)