17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Sonntagabend hat ein Motorradlenker in Biel versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

Um zirka 20 Uhr am Sonntagabend wollte eine Polizeipatrouille in einem zivilen Dienstwagen auf der Zentralstrasse einen Motorradlenker zur Kontrolle anhalten. Dieser sei aber ohne anzuhalten weiter gefahren und habe beschleunigt. Daraufhin nahm die Patrouille mit Blaulicht die Nachfahrt auf.

Während der Fahrt durch die Bieler Innenstadt leistete sich der Motorradfahrer mehrere gefährliche Fahrmanöver. Er habe mehrmals rote Ampeln überfahren, an unübersichtlichen Stellen überholt und sei teilweise mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Mehrere Patrouillen nötig

Zwischenzeitlich musste die Verfolgung aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. Zudem wurden mehrere Patrouillen als Verstärkung beigezogen, so die Polizei. Diese konnten das Motorrad gegen 20.20 Uhr in der Alfred-Aebi-Strasse blockieren. Dabei prallte das Motorrad in ein Dienstfahrzeug. Der Motorradlenker kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Er benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

Der 17-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht und vorübergehend festgenommen. Gemäss ersten Abklärungen ist er nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises. Der Jugendliche wurde noch in der Nacht auf Montag wieder entlassen. Er wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. (ngg/pkb)