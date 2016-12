2017: Ihr Wunsch, Ihr Vorsatz, Ihre Hoffnung

Möchten Sie im Jahr 2017 Ihren lang gehegten Reisewunsch in die Tat umsetzen? Suchen Sie eine Veränderung im Job? Wollen Sie endlich mit dem Rauchen aufhören? Hoffen Sie auf mehr Menschlichkeit im Alltag? Planen Sie einen Wohnungswechsel? Oder wollen Sie kurzerhand Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen?

Was auch immer, wie auch immer: Teilen Sie uns mit, was Sie sich für das kommende Jahr vornehmen. Was Sie sich ganz besonders wünschen worauf Sie hoffen, was sie von 2017 erwarten. Beschreiben Sie in einigen Sätzen, worum es geht, was Sie bewegt. Ernsthaft – oder humorvoll mit einem Augenzwinkern. Verraten Sie es uns – unten in den Kommentaren.

Hinweis: Einige Kommentare werden in der Zeitung gedruckt. Dort wird zusätzlich zu Vor- und Nachnamen auch der Wohnort genannt. (cw)