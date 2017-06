Ab jetzt bleibt es auch nachts tropisch warm

An einigen Orten im Kanton Bern wurde bereits in der Nacht auf Mittwoch eine Tropennacht verzeichnet. So etwa auf dem Bantiger: Dort sank das Thermometer vergangene Nacht nicht unter 20.9 Grad. Dieser Tiefwert wurde um 7 Uhr morgens gemessen.

Zwar kühlte die Luft im Flachland mehr ab als auf dem Hügel: Bei der Messstation Bern-Belpmoos wurden um 7 Uhr morgens angenehme 17 Grad gemessen, auch in Niederscherli sanken die Temperaturen immerhin auf 18.2 Grad.

Damit soll nun aber Schluss sein. In den nächsten Nächten müsse nämlich im Flachland verbreitet mit Tropennächten gerechnet werden, schreibt der Wetterdienst «MeteoNews» in einem Communiqué. Schweizweit die wärmsten Temperaturen wurden übrigens vergangene Nacht auf St. Chrischona bei Basel verzeichnet: Dort blieb es selbst in den kühlen Morgenstunden 23.4 Grad warm.

Das bringen die nächsten Tage wettermässig

So viel ist klar: Die Hitzewelle hält an, es wird mindestens bis und mit Sonntag keinen Tag geben, an dem das Thermometer die 30-Grad-Marke nicht knackt. Weniger klar ist die Lage bezüglich Gewitter: Fest steht, dass das Gewitterrisiko von nun an ansteigt. Vor allem in Bergregionen muss insbesondere abends mit teilweise intensiven Hitzegewittern gerechnet werden.

...und die Aare?

Stieg die Aaretemperatur am vergangenen Montag erstmals dieses Jahr auf über 20 Grad an, so gehört dieser Messwert am Mittwoch bereits zur Tagesordnung: Um 9 Uhr morgens betrug die Flusstemperatur schon angenehme 19.4 Grad, die 20-Grad-Marke dürfte um 11 Uhr geknackt sein. Mit Aaretemperaturen von um die 21.5 Grad – wie etwa am Dienstag der Fall – darf also in diesen Tagen während der Nachmittagsstunden gerechnet werden.

Allen, denen die Hitze zu schaffen macht, sei also ein Sprung in die kühle, aber nicht mehr kalte Aare empfohlen. Denn: «Chli de chempe underwassr zuelose», wie es «aare.guru» empfiehlt, wirkt Wunder gegen das Hitzegefühl. Und nach dem erfrischenden Aareschwumm sieht die (heisse) Welt schon wieder anders aus. (chh)