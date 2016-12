Ab nach Paris

Elsbeth Maring-Walther hatte einen undankbaren Job. Die Arbeit als Gemeindepräsidentin sei manchmal sehr schwierig gewesen, sie sei oft im Gegenwind gestanden, sagte Parlamentspräsidentin Renate Löffel (EVP) an der letzten Sitzung des Grossen Gemeinderats. SP-Fraktionschef Wolfgang Eckstein sprach von einer stürmischen Anfangszeit und einigen Nebengeräuschen. Ende Jahr hört Elsbeth Maring nun auf. Nach neun Jahren tritt die erste vollamtliche Gemeindepräsidentin von Münchenbuchsee und dem Kanton Bern zurück und überlässt ihr Büro Manfred Waibel (SVP).

Die 61-jährige SP-Frau hat das Büro fast vollständig geräumt, nur ihre Bilder hängen noch. Beim Sortieren der Papiere durchlebt sie ihre Amtszeit nochmals im Zeitraffer und geht durch ein Wechselbad der Gefühle. «Es waren spannende, bereichernde und herausfordernde neun Jahre», blickt Maring zurück. Vieles, was ihr lieb geworden sei, lässt sie zurück. Zurück bleiben viele schöne Erinnerungen und ein Rucksack, prall gefüllt mit wertvollen Erfahrungen.

Vor ihrer Zeit als Präsidentin war sie acht Jahre Gemeinderätin und vier Jahre Mitglied des Parlaments, das sie 1999 präsidierte. Der Abschied sei für sie ein «sehr emotionaler Moment» und mit Wehmut verbunden, sagte sie im Parlament und wischte sich ein paar Tränen ab.

Mit viel Herzblut

Die Amtszeit war geprägt von knappen finanziellen Mitteln: Mehrere Jahre wies Münchenbuchsee einen Finanzfehlbetrag aus, zweimal startete die Gemeinde ein Jahr ohne Budget, das Parlament verordnete einen rigorosen Sparkurs. Dazu kamen die Pensionierungen von Kadermitarbeitenden, die weitere Wechsel nach sich zogen. In dieser Situation ist Elsbeth Maring von den politischen Gegnern heftig kritisiert worden. Trotz diesem rauen Klima habe sie die Arbeit «mit viel Herzblut gemacht, «weil mir Buchsi am Herzen liegt». Sie war «mit Leib und Seele Gemeindepräsidentin».

Der Bilanzfehlbetrag hat den Handlungsspielraum stark eingeschränkt und der Präsidentin zu schaffen gemacht: «Die Amtsführung war sehr schwierig.» Viele Ideen und interessante Projekte seien bereits im Keime erstickt worden. Elsbeth Maring denkt an den Ausbau der Kommunikationskanäle, eine Zukunftswerkstatt in Zusammenhang mit dem Leitbild oder ein Mobility-Elektrofahrzeug für Dienstfahrten der Mitarbeitenden, das ausserhalb der Arbeitszeiten der Bevölkerung zur Verfügung steht. Dank dem Verkauf von Kästli-Areal und Gemeinschaftsantennenanlage konnte zuletzt etwas Eigenkapital aufgebaut werden, das finanzielle Korsett bleibt eng.

Viele Planungsgeschäfte

Es gab auch wegweisende Projekte, die Maring verwirklichen konnte. Als Beispiele nennt sie die abgeschlossene und teilweise umgesetzte Ortsplanung, die beiden Testplanungen aufgrund der Potenzialstudie Wachstum, den Kauf der Saal- und Freizeitanlage sowie die Auslagerung des Sportzentrums Hirzenfeld oder die Umzonungen für den Neubau des Pflegeheims Weiermatt und das pädagogische Zentrum für Hören und Sprache. Nicht missen möchte Elsbeth Maring die vielen Begegnungen mit der Bevölkerung, den übergeordneten politischen Gremien oder der Wirtschaft.

Nun sagt Elsbeth Maring der Politik und für sechs Monate ihrem Wohnort Adieu. Sie erfüllt sich einen lang gehegten Traum und reist für ein halbes Jahr nach Paris. In der Metropole wird sie unter anderem Vorlesungen an der Sorbonne besuchen und ihre Französischkenntnisse vertiefen. Was danach kommt, lässt Maring-Walther offen. Sie will diese Zeit in Paris auch dafür nutzen, etwas Distanz zu gewinnen und zu spüren, wofür ihr Herz schlägt. (Berner Zeitung)