In der Nacht auf Mittwoch waren in Ostermundigen Autoknacker unterwegs. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde acht Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei entwendeten die Täter Wertgegenstände. Was genau gestohlen wurde, ist noch Teil der Ermittlungen.

Die Fahrzeuge waren alle im Bereich Blankweg und Flurweg parkiert. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Autoeinbrüchen geben können und allfällige weitere Geschädigte sollen sich unter 031 634 41 11 mit ihr in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Wertgegenstände wie Handys, Kameras, Notebooks, Handtaschen und Portemonnaies nicht sichtbar im Auto liegen lassen

Zündschlüssel, Führer- und Fahrzeugausweise immer auf sich tragen.

Verdächtige Beobachtungen unverzüglich der Polizei unter Tel. 112 oder 117 melden

(mbu/pd)