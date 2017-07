Alpines Museum erhält massiv weniger Fördergelder

Das Bundesamt für Kultur (BAK) vollzieht für 2018 einen Systemwechsel beim Förderverfahren der Museen in der Schweiz. Bisher hatten Bundesrat und Parlament in der Kulturbotschaft bestimmt, welche Institutionen unterstützt werden

Neu mussten sich die Museen bewerben. 35 Gesuche wurden eingereicht. Die Erfordernisse für einen Beitrag waren folgende: Die Museen müssen eine gesamtschweizerisch bedeutsame Ausstrahlung und Qualität aufweisen, über eine für das kulturelle Erbe der Schweiz bedeutsame und einzigartige Sammlung von hohem kulturellem Wert verfügen sowie eine innovative und breite Vermittlungsarbeit leisten.

Anzahl der unterstützten Institutionen steigt von 7 auf 13

Bis anhin unterstütze das Bundesamt für Kultur (BAK) insgesamt sieben Museen mit Betriebskostenbeiträgen. Ab 2018 sind es dreizehn Institutionen. Die Kriterien erfüllten in der Deutschschweiz die Stiftsbibliothek St. Gallen, das Technorama Winterthur (ZH), das Verkehrshaus Luzern, das Aargauer Kunsthaus in Aarau, das Alpine Museum in Bern, das Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz (BE), das Haus für elektronische Künste in Münchenstein (BL) und die Römerstadt Augusta Raurica in Augst (BL).

Aus der Romandie qualifizierten sich das Musée de l'Elysée in Lausanne, das Laténium in Hauterive (NE), das Keramik- und Glasmuseum Musée Ariana in Genf und das Vitromusée in Romont (FR). Ins Tessin gehen Beiträge an das Museo d'arte della Svizzera italiana in Lugano. Bisher unterstützte das

Alpines Museum trifft es am härtesten

Von den Museen, die Einbussen in Kauf nehmen müssen, trifft es das Alpine Museum in Bern am härtesten: 2017 erhielt es noch 1,02 Millionen Franken, 2018 sind es inklusive Überbrückung 714'000 Franken, danach nur noch 250'000 Franken. Das Schweizerische Sportmuseum in Münchenstein (BL) und das Schweizerische Architekturmuseum Basel gehen ab sogar ganz 2019 leer aus.

Diejenigen, die früher Beiträge erhielten und jetzt keine mehr oder deutlich weniger, bekommen für 2018 eine einmalige Überbrückungszahlung in Höhe von 70 Prozent der bisherigen Finanzhilfe.

Enttäuschung beim Ballenberg

Peter Flück als Stiftungsratspräsident des Freilichtmuseums Ballenberg ist «schon etwas enttäuscht über die Kürzung. Wir sind der Meinung, dass ein national einmaliges und kulturell sehr bedeutendes Museum wie das Freilichtmuseum Ballenberg, mehr Beiträge erhalten sollte.» Übrigens habe das Museum bereits im letzten Jahr nur noch 470'000 Franken Beiträge bekommen.

«Wie im vergangenen Jahr werden wir nun schauen müssen, wo wir diese fehlenden 30'000 Franken einsparen können. Eine grosse Sparaktion wird es nicht geben, aber wir werden den Fehlbetrag auch im Budget 19 und den Folgejahren unterbringen müssen.» (bpm/sih/sda)