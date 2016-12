Als die Kunden noch wussten, wo ihre Schuhe produziert wurden

1976 eröffnete Hans R. Hirschi ein kleines Schuhgeschäft im Kellerlokal an der Marktgasse 19. Damit erfüllte er sich einen Wunsch. Als junger Mann war er als Geschäftsführer beim Modekonzern Bally tätig gewesen. Mit 30 wollte er selbstständig werden – und setzte dies auch um.

«Damals war die Geschäftswelt der Innenstadt noch übersichtlich», sagt Hirschi. Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten noch gewusst, wem welcher Laden gehört. Und sie hätten die Inhaber mehrheitlich gekannt. «Damals wussten die Kunden noch, wo die Waren produziert werden», meint der Fachmann.1980 wechselte er die Lokalität und konnte im selben Haus in einen Laden in der Marktgasse-Passage umziehen.

1986 eröffnete er in Gstaad eine Filiale, die er nach zehn Jahren aber wieder verkaufte. Das Geschäft Schuh-Gade hat indes als eines der wenigen Familienbetriebe in der Berner Innenstadt überlebt.

Kleine Betriebe in Italien

Geändert am Sortiment hat Hans R. Hirschi in all den Jahren nicht viel. Treu geblieben ist er seinem Vorsatz, statt auf Quantität auf Qualität zu setzen. Die grosse Stammkundschaft aus der ganzen Schweiz wisse diesen Umstand bis heute zu schätzen.

Seine sämtlichen Schuhe und Taschen werden in kleinen Betrieben in Italien hergestellt. Sein Hauptproduzent ist eine Kleinstfirma im Veneto, wo fünf Personen die Schuhe herstellen. Und zwei Frauen in Monte Grotto liefern die Taschen. Hirschi kennt seine Lieferanten persönlich und besucht sie regelmässig.

Mit der heutigen Situation im Schuhbusiness hat Fachmann Hirschi Mühe. Ihn stören nicht nur die permanenten Sonderverkäufe. «Die Qualität der angebotenen Ware hat in den letzten Jahren sehr gelitten», sagt er.

Demnächst will sich Hans R. Hirschi aus dem Geschäft zurückziehen. Er sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. «Das dürfte aber nicht einfach sein», meint er. (Berner Zeitung)