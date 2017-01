Amtsmissbrauch: Berner Polizisten freigesprochen

Sechs Berner Polizisten haben ihre Amtsgewalt nicht missbraucht, als sie 2011 bei einer Personenkontrolle im Bahnhof Bern einen renitenten Türken zu Boden drückten und mit einer Elektroschockpistole beschossen. Das hat eine Berner Einzelrichterin entschieden.

Richterin Bettina Bochsler sprach am Mittwoch die sechs Polizisten ausser vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs auch von jenem der einfachen Körperverletzung frei. Freigesprochen in Folge einer sogenannten Putativnotwehr wurde auch der renitente Türke.

Er war angeklagt der Gewalt und Drohung gegen Beamte, der versuchten einfachen Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Mit Putativnotwehr ist laut Duden gemeint, dass eine Person irrtümlicherweise meint, sie müsse sich wehren.

In der Türkei Gewalt erlittenen

Dazu sagte Richterin Bochsler am Mittwoch am Sitz des Regionalgerichts Bern-Mittelland im Berner Amthaus bei der Urteilsbegründung, es sei aktenkundig, dass der Türke unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Er habe als Folge von in der Türkei erlittenen Gewalt Angst vor Uniformen.

Bochsler sagte auch, es sei gut, dass solche Fälle vor Gericht kämen. Denn wenn es Anschuldigungen gegen Polizisten gebe, sei es gut, dass die Justiz diese untersuche. Dies könne das Vertrauen in die Polizei nur stärken.

Bochsler machte diese Aussagen offensichtlich mit Blick auf die Vorgeschichte des Prozesses. Am Mittwoch sagte einer der am Prozess beteiligten Anwälte der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage, die Staatsanwaltschaft habe eigentlich das Verfahren gegen die sechs Polizisten einstellen wollen. Auf Beschwerde des Türken hin habe dann aber das Obergericht gemäss dem Grundsatz «Im Zweifel vors Gericht» entschieden, es müsse einen Prozess geben. (tag/sda)