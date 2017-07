Auf der Brache geht alles, jedenfalls fast

Cirque de Loin

Nachmittags um drei gibt es das Kasperlitheater «TKK». Ab und zu den Film «Son of a Fool». Ein Roadmovie, das Michael Finger während der Tour zum Theaterstück «The Fool and the Princesses» gedreht hat. Um acht dann die Musicalvorstellung «Ronamor». Der Cirque de Loin bietet mit «Estival» das volle Programm. Er hat auch investiert, ein Zirkuszelt gekauft. Das ist konsequent. Die Truppe um Michael Finger hatte sich immer mehr Richtung Artistik entwickelt. Sie brauchte Raum. Die neuste Produktion «Ronamor» ist denn auch fürs Zirkuszelt konzipiert. Es geht um die Hochzeit des Artistenpaars Brigitta und Leonard (Noah Egli und Cecilia Manfrini). Die Zuschauer werden schon vor Beginn als Hochzeitsgäste empfangen, umarmt – und während des Stücks immer wieder einzeln für Hochzeitsdarbietungen auf die Bühne gebeten. Das finden vor allem die Sitzengebliebenen lustig. Hinten hat sich die Zirkuskapelle platziert, ihr gehören Finger und seine Partnerin Franziska Schiltknecht an, die die Songparts übernehmen. Die Songs sind mal atmosphärisch, mal groovig. Hochzeitspaar Brigitta und Leonard lieben und trennen und tanzen und streiten. Eine etwas flache Handlung. Doch darum geht es nicht: Es geht um eindrückliche artistische Szenen, um Zauberei, Magie und das Eintauchen in eine wunderbar unangepasste und auch etwas anstrengende Zirkuswelt.



«Estival» des Cirque de Loin: heute Samstag, Gurzelen-Stadion, Biel; Mi, 12., bis So, 16. 7., Warmbächli-Brache, Bern.



«Son of a Fool»: Filmpremiere am Mo, 10. 7., 21 Uhr, Cinématte, Bern.