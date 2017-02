Aus der Traum vom Biathlonzentrum

Die Enttäuschung von Hans-Rudolf Segessenmann ist riesig, und seine Wut auch. «Das ist eine Katastrophe», sagt der 75-Jährige. Seit 1998 kämpfte er als Kopf einer Interessengemeinschaft für ein Biathlonzentrum im Gantrischgebiet. «Wir haben alles versucht», sagt er. «Wir sind von Pontius zu Pilatus gelaufen, aber man hat uns an der Nase herumgeführt.» Denn nach Jahren der Planung ist jetzt klar, dass er seinen Traum nicht verwirklichen kann.

Schaler Beigeschmack

Deutlich wurde dies am Dienstag bei einem Treffen mit dem kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) und den Standortgemeinden Rüeggisberg und Rüschegg. Die Vertreter des Amts machten Segessenmann klar, dass es unmöglich ist, die nötige raumplanerische Grundlage für eine Biathlonanlage zu schaffen. So sagt es Biologe Roland ­Luder, der für Segessenmann das Projekt ausgearbeitet hat und beim Gespräch dabei war. Das AGR wollte gestern keine Stellung nehmen.

Konkret kommen dem Projekt das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz sowie die Moorlandschaftsverordnung in die Quere. Denn die geplante Sportanlage liegt innerhalb der Moorlandschaft Gurnigel-Gantrisch, welche «von besonderer Schönheit und von nationaler ­Bedeutung» ist. «Man hat uns messerscharf dargelegt, dass wir keine Chance haben», sagt Luder: Spätestens bei Einsprachen gegen das Baugesuch würde der Bund einen Schlussstrich ziehen. Einen schalen Beigeschmack hat die Sache für ihn: «Das hätte man uns auch früher in dieser Klarheit sagen können.»

Moorgebiet ist sakrosankt

Noch vor zwei Jahren versprühte Initiant Segessenmann fast grenzenlosen Optimismus. «Wir lassen uns nicht mehr bremsen», sagte er. Die Mitwirkung zur Überbauungsordnung im Herbst 2015 fiel für ihn auch positiv aus. Die Standortgemeinden und der Förderverein des Naturparks Gantrisch standen grundsätzlich hinter dem Projekt. Auch die ­Regionalkonferenz Bern-Mittelland unterstützte die Idee. Wegen der Moorlandschaft äusserten zwar mehrere Umweltverbände Bedenken. Doch dieses Problem schien lösbar zu sein.

Segessenmann stellte sich auf den Standpunkt, dass der Zonenplan für das Moorschutzgebiet eine Zone mit Planungspflicht enthalte, die auf die Biathlon­anlage zugeschnitten sei. «Aufgrund der Planung sahen wir auch, dass wir kein Feuchtgebiet und keinen hochgradig schützenswerten Lebensraum tangieren», sagt Luder.

Der Biologe hatte ausserdem die Idee, auf der wasserundurchlässigen Panzerplattform ein künstliches Hochmoor anzulegen. Er ist überzeugt: In diesem Gebiet, wo die Passstrasse vorbeiführt, wo es einen Skilift, Langlaufloipen, ein Hotel und viele Wanderwege gibt, hätte auch eine Biathlonanlage gut hingepasst. Dies umso mehr, als die Rollbahn für die Skater über eine befestigte Waldstrasse geführt hätte.

Brief an den Regierungsrat

Christine Jenni (parteilos), Gemeinderätin von Rüeggisberg, bedauert das Aus. «Wir gingen davon aus, dass das Zentrum eine Chance hat.» Aber nun sei es besser, das Projekt sofort zu beenden. Besonders für Hans-Rudolf Segessenmann sei das natürlich eine grosse Enttäuschung. «Er hat viel Herzblut in die Sache gesteckt.»

Der Initiant selbst ist noch nicht ganz am Ende. «So lasse ich mich nicht abfertigen», sagte Segessenmann gestern am Telefon. «Ich schreibe jetzt einen Brief an Christoph Neuhaus.» Der SVP-Regierungsrat ist für das AGR zuständig. (Berner Zeitung)